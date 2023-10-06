Ильин Афиноген Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1858
Дата смерти06.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1858
Рождение ребёнка
19.02.1885
Дочь: Драке Варвара Афиногеновна
Мать ребёнка: Ильина Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Драке Татьяна Афиногеновна
Мать ребёнка: Ильина Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
капитан 2-го ранга, камергер
Смерть
06.11.1904