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Ильин Афиноген Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1858

Дата смерти

06.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1858

Отец: Ильин Алексей Афиногенович

Мать: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
19.02.1885

Дочь: Драке Варвара Афиногеновна

Мать ребёнка: Ильина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Драке Татьяна Афиногеновна

Мать ребёнка: Ильина Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Варвара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан 2-го ранга, камергер
Смерть
06.11.1904
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