Ильин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1857
Дата смерти04.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1857
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ильин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ильина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Ильина Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Вера Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
статский советник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1942
Причина смерти: тиф