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Ильин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.08.1857

Дата смерти

04.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1857

Отец: Ильин Алексей Афиногенович

Мать: Ильина Александра Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ильин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ильин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Вера Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
статский советник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: тиф
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