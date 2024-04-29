Бим Гиля (Гиль) Исаакович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Гиля (Гиль) Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Бим Исаак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)

Мать ребёнка: не указана

г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

Мать ребёнка: не указана

д. Экимань, Экиманский сельский совет, Полоцкий район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Плискина (Бим) Тилька (Тилка) Гильевна (Гилевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Шенкман (Бим) Ента Гильевна (Гилевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Эльянова (Бим) Лея Гильевна (Гилевна)

Мать ребёнка: не указана

Эльянова
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бим Касрил Гильевич (Гилевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Бим Рафаил Гильевич (Гилевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)

Мать ребёнка: не указана

г. Полоцк, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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