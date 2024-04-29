Бим Гиля (Гиль) Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Бим Исаак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)
Мать ребёнка: не указана
г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)
Мать ребёнка: не указана
д. Экимань, Экиманский сельский совет, Полоцкий район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Плискина (Бим) Тилька (Тилка) Гильевна (Гилевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Шенкман (Бим) Ента Гильевна (Гилевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Эльянова (Бим) Лея Гильевна (Гилевна)
Мать ребёнка: не указана
Эльянова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бим Касрил Гильевич (Гилевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бим Рафаил Гильевич (Гилевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)
Мать ребёнка: не указана
г. Полоцк, Российская Империя
Смерть
Неизвестно