Шенкман (Бим) Ента Гильевна (Гилевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бим Гиля (Гиль) Исаакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шенкман) Фрида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркман (Шенкман) Сося
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно