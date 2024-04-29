Бим Исаак Гильевич (Гилевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Бим Гиля (Гиль) Исаакович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бим Цира
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Герман (Бим) Фрида Исааковна
Мать ребёнка: Бим Цира
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бим Хаим Исаакович
Мать ребёнка: Бим Цира
с. Юрьевичи, Полоцкая губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно