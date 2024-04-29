Бим Цира 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Цира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Герман (Бим) Фрида Исааковна

Отец ребёнка: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бим Хаим Исаакович

Отец ребёнка: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)

с. Юрьевичи, Полоцкая губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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