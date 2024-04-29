Бим Хаим Исаакович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Хаим Исаакович

Место рождения

с. Юрьевичи, Полоцкая губерния, Российская Империя

Дата рождения

1897

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)

Мать: Бим Цира

с. Юрьевичи, Полоцкая губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бим Михаил Хаймович

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна

Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Рождение ребёнка
11.09.1926

Сын: Бим Леонид Хаимович

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна

г. Днепропетровск, Украинская ССР
Смерть
1942
рудник Кайташстрой, станция Милютинская, Самаркандская область, Узбекская ССР, СССР
Причина смерти: Тиф

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