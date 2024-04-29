Бим Хаим Исаакович
Место рожденияс. Юрьевичи, Полоцкая губерния, Российская Империя
Дата рождения1897
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)
Мать: Бим Цира
с. Юрьевичи, Полоцкая губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бим Михаил Хаймович
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна
Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Рождение ребёнка
11.09.1926
Сын: Бим Леонид Хаимович
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна
г. Днепропетровск, Украинская ССР
Смерть
1942
рудник Кайташстрой, станция Милютинская, Самаркандская область, Узбекская ССР, СССР
Причина смерти: Тиф