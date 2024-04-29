Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бим Хаим Исаакович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бим Михаил Хаймович

Отец ребёнка: Бим Хаим Исаакович

Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Рождение ребёнка
11.09.1926

Сын: Бим Леонид Хаимович

Отец ребёнка: Бим Хаим Исаакович

г. Днепропетровск, Украинская ССР
Смерть
1932
г. Ленинград, РСФСР, СССР

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