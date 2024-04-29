Бим Михаил Хаймович
Место рожденияПолоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Дата рождения1924
Дата смерти26.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Смерть
26.10.1943
Кировоградская область, Украинская ССР, СССР
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Кировоградская область, Александрийский район, Зыбковский с/с, д. Девичье Поле