Бим Михаил Хаймович 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Михаил Хаймович

Место рождения

Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР

Дата рождения

1924

Дата смерти

26.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Бим Хаим Исаакович

Мать: Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна

Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Смерть
26.10.1943
Кировоградская область, Украинская ССР, СССР
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Кировоградская область, Александрийский район, Зыбковский с/с, д. Девичье Поле

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