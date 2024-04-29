Герман (Бим) Фрида Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)
Мать: Бим Цира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герман) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Герман Яков Вульфович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Герман (German)) Ада Яковлевна (Ana)
Отец ребёнка: Герман Яков Вульфович
Рождение ребёнка
05.01.1921
Отец ребёнка: Герман Яков Вульфович
г. Полоцк, Беларусь
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Герман) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Герман Яков Вульфович
г. Полоцк, Беларусь
Смерть
1943
г. Пятигорск