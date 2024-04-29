Герман (Бим) Фрида Исааковна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герман (Бим) Фрида Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бим Исаак Гильевич (Гилевич)

Мать: Бим Цира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герман) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Герман Яков Вульфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герман Яков Вульфович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Герман (German)) Ада Яковлевна (Ana)

Отец ребёнка: Герман Яков Вульфович

Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Герман Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Герман Яков Вульфович

г. Полоцк, Беларусь
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Герман) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Герман Яков Вульфович

г. Полоцк, Беларусь
Смерть
1943
г. Пятигорск

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