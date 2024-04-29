Плискина (Бим) Тилька (Тилка) Гильевна (Гилевна) 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плискина (Бим) Тилька (Тилка) Гильевна (Гилевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бим Гиля (Гиль) Исаакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плискин Исаак

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазо (Плискина) Фрида

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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