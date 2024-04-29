Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)
Место рожденияд. Экимань, Экиманский сельский совет, Полоцкий район, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Бим Гиля (Гиль) Исаакович
Мать: не указана
д. Экимань, Экиманский сельский совет, Полоцкий район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бим Гирш (Григорий) Моисеевич
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бим Касрил Мовшевич
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая
местечко Плиссы, Юровская волость, Польша, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соломон (Бим) Бася (Берта) Моисеевна
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая
г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1886
Сын: Бим Самуил (Шмуэль) Моисеевич
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая
Рождение ребёнка
15.01.1893
Сын: Бим Исаак Моисеевич
Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая
местечко Плиссы (Плисцы), Юровская волость, Польша, Российская Империя
Смерть
Неизвестно