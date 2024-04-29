Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович) 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

Место рождения

д. Экимань, Экиманский сельский совет, Полоцкий район, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Бим Гиля (Гиль) Исаакович

Мать: не указана

д. Экимань, Экиманский сельский совет, Полоцкий район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бим Гирш (Григорий) Моисеевич

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бим Идель (Идл) Мовшевич

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая

Рождение ребёнка
1877

Сын: Бим Касрил Мовшевич

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бим Шолом-Довид Мовшевич

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая

местечко Плиссы, Юровская волость, Польша, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соломон (Бим) Бася (Берта) Моисеевна

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая

г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1886

Сын: Бим Самуил (Шмуэль) Моисеевич

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая

Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Бим Исаак Моисеевич

Мать ребёнка: Бим (Соломон) Хая

местечко Плиссы (Плисцы), Юровская волость, Польша, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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