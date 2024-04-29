Бим Самуил (Шмуэль) Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1886
Дата смерти23.02.1967
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1922
Мать ребёнка: Бим (Маерова) Фрума Залмановна
Рождение ребёнка
04.04.1925
Дочь: Гомберг (Gomberg) (Бим) Паша (Полина) Шмуйловна (Самойловна) (Pasha)
Мать ребёнка: Бим (Маерова) Фрума Залмановна
г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
09.01.1927
Сын: Бим (Bim) Залман (Зяма) Самойлович (Zalman)
Мать ребёнка: Бим (Маерова) Фрума Залмановна
Смерть
23.02.1967
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 46, ряд 22, ограда/участок 1347