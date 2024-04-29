Бим Самуил (Шмуэль) Моисеевич 11.12.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Самуил (Шмуэль) Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1886

Дата смерти

23.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1886

Отец: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

Мать: Бим (Соломон) Хая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бим (Маерова) Фрума Залмановна

Рождение ребёнка
14.12.1922

Сын: Бим Моисей Самойлович

Мать ребёнка: Бим (Маерова) Фрума Залмановна

Рождение ребёнка
04.04.1925

Дочь: Гомберг (Gomberg) (Бим) Паша (Полина) Шмуйловна (Самойловна) (Pasha)

Мать ребёнка: Бим (Маерова) Фрума Залмановна

г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
09.01.1927

Сын: Бим (Bim) Залман (Зяма) Самойлович (Zalman)

Мать ребёнка: Бим (Маерова) Фрума Залмановна

Смерть
23.02.1967
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 46, ряд 22, ограда/участок 1347

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