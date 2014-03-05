Бим (Bim) Залман (Зяма) Самойлович (Zalman)
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1927
Дата смерти05.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1927
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
01.02.1996
30 Gardner Rd, Apt 1C, Brookline, Massachusetts 02445-4555, USA
Место жительства
01.01.2005
78 Peterborough St, Boston, Massachusetts 02215-4826, USA
Смерть
05.03.2014
Boston, Massachusetts, United States
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 46, ряд 22, ограда/участок 1347