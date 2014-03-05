Бим (Bim) Залман (Зяма) Самойлович (Zalman) 09.01.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим (Bim) Залман (Зяма) Самойлович (Zalman)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1927

Дата смерти

05.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1927

Отец: Бим Самуил (Шмуэль) Моисеевич

Мать: Бим (Маерова) Фрума Залмановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бим Григорий Залманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
01.02.1996
30 Gardner Rd, Apt 1C, Brookline, Massachusetts 02445-4555, USA
Место жительства
01.01.2005
78 Peterborough St, Boston, Massachusetts 02215-4826, USA
Смерть
05.03.2014
Boston, Massachusetts, United States
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 46, ряд 22, ограда/участок 1347

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