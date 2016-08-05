Гомберг (Gomberg) (Бим) Паша (Полина) Шмуйловна (Самойловна) (Pasha) 04.04.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гомберг (Gomberg) (Бим) Паша (Полина) Шмуйловна (Самойловна) (Pasha)

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Место рождения

г. Полоцк, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

04.04.1925

Дата смерти

05.08.2016

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1925

Отец: Бим Самуил (Шмуэль) Моисеевич

Мать: Бим (Маерова) Фрума Залмановна

г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомберг Александр Хаимович (Ефимович)

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Рождение ребёнка
24.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гомберг Александр Хаимович (Ефимович)

г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гомберг Александр Хаимович (Ефимович)

г. Москва, РСФСР, СССР
Место жительства
01.03.2001
490 Commonwealth Ave, Apt 312, Boston, Massachusetts 02215-2731, USA
Смерть
05.08.2016
г. Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 46, ряд 22, ограда/участок 1347

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