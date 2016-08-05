Гомберг (Gomberg) (Бим) Паша (Полина) Шмуйловна (Самойловна) (Pasha)
Место рожденияг. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Дата рождения04.04.1925
Дата смерти05.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1925
г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Рождение ребёнка
24.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гомберг Александр Хаимович (Ефимович)
г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гомберг Александр Хаимович (Ефимович)
г. Москва, РСФСР, СССР
Место жительства
01.03.2001
490 Commonwealth Ave, Apt 312, Boston, Massachusetts 02215-2731, USA
Смерть
05.08.2016
г. Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище Квадрат 46, ряд 22, ограда/участок 1347