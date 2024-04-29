Бим (Соломон) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бим Касрил Мовшевич
Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)
местечко Плиссы, Юровская волость, Польша, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соломон (Бим) Бася (Берта) Моисеевна
Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)
г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1886
Рождение ребёнка
15.01.1893
Сын: Бим Исаак Моисеевич
Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)
местечко Плиссы (Плисцы), Юровская волость, Польша, Российская Империя
Смерть
05.12.1951
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище, г. Москва, СССР