Бим (Соломон) Хая Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим (Соломон) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бим Гирш (Григорий) Моисеевич

Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бим Идель (Идл) Мовшевич

Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

Рождение ребёнка
1877

Сын: Бим Касрил Мовшевич

Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бим Шолом-Довид Мовшевич

Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

местечко Плиссы, Юровская волость, Польша, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соломон (Бим) Бася (Берта) Моисеевна

Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1886

Сын: Бим Самуил (Шмуэль) Моисеевич

Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Бим Исаак Моисеевич

Отец ребёнка: Бим Мовша (Моисей) Гильевич (Гилкович, Гилькович)

местечко Плиссы (Плисцы), Юровская волость, Польша, Российская Империя
Смерть
05.12.1951
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище, г. Москва, СССР

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