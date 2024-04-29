Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна) 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)

Место рождения

г. Полоцк, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бим Гиля (Гиль) Исаакович

Мать: не указана

г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалит (Воробейчик) Бася Янкелевна

Отец ребёнка: Воробейчик Янкель

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробейчик Нахман (Наум) Янкелевич

Отец ребёнка: Воробейчик Янкель

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)

Отец ребёнка: Воробейчик Янкель

г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробейчик Янкель

Рождение ребёнка
1886

Сын: Воробейчик Менахам (Михаил) Янкелевич

Отец ребёнка: Воробейчик Янкель

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
1889

Сын: Воробейчик Идель Янкелевич

Отец ребёнка: Воробейчик Янкель

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894

Сын: Воробейчик Евсей Абрам Янкелевич (Яковлевич)

Отец ребёнка: Воробейчик Янкель

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Воробейчик) Мария Янкелевна

Отец ребёнка: Воробейчик Янкель

г. Гомель
Смерть
Неизвестно

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