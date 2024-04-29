Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)
Место рожденияг. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Бим Гиля (Гиль) Исаакович
Мать: не указана
г. Полоцк, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалит (Воробейчик) Бася Янкелевна
Отец ребёнка: Воробейчик Янкель
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробейчик Нахман (Наум) Янкелевич
Отец ребёнка: Воробейчик Янкель
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)
Отец ребёнка: Воробейчик Янкель
г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробейчик Янкель
Рождение ребёнка
1886
Сын: Воробейчик Менахам (Михаил) Янкелевич
Отец ребёнка: Воробейчик Янкель
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
1889
Сын: Воробейчик Идель Янкелевич
Отец ребёнка: Воробейчик Янкель
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894
Сын: Воробейчик Евсей Абрам Янкелевич (Яковлевич)
Отец ребёнка: Воробейчик Янкель
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Воробейчик) Мария Янкелевна
Отец ребёнка: Воробейчик Янкель
г. Гомель
Смерть
Неизвестно