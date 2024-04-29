Воробейчик Янкель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалит (Воробейчик) Бася Янкелевна
Мать ребёнка: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробейчик Нахман (Наум) Янкелевич
Мать ребёнка: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)
Мать ребёнка: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)
г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Воробейчик Менахам (Михаил) Янкелевич
Мать ребёнка: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
1889
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Воробейчик) Мария Янкелевна
Мать ребёнка: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)
г. Гомель
Смерть
Неизвестно