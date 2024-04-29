Воробейчик Евсей Абрам Янкелевич (Яковлевич) 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробейчик Евсей Абрам Янкелевич (Яковлевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Воробейчик Янкель

Мать: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Воробейчик Янкель (Яков) Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Полоцк, Витебская область , Белоруссия, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.12.1931

Сын: Воробейчик Михаил Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1954
Похороны
Неизвестно
г. Самара, Центральное Еврейское кладбище

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