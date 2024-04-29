Воробейчик Евсей Абрам Янкелевич (Яковлевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Воробейчик Янкель (Яков) Евсеевич
Мать ребёнка: не указана
Полоцк, Витебская область , Белоруссия, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.12.1931
Сын: Воробейчик Михаил Евсеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1954
Похороны
Неизвестно
г. Самара, Центральное Еврейское кладбище