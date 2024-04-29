(Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)
Место рожденияг. Полоцк, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1915
Сын: Воробейчик Яков Исаакович
Отец ребёнка: Воробейчик Исаак Наумович
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.07.1921
Сын: Воробейчик Зелик Исаакович
Отец ребёнка: Воробейчик Исаак Наумович
г. Полоцк
Смерть
1941
г. Полоцк, Белорусская ССР, СССР