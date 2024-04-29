(Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)

(Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)

Место рождения

г. Полоцк, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробейчик Янкель

Мать: Воробейчик (Бим) Перла (Полина) Хая Гильевна (Гилевна)

г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробейчик Исаак Наумович

Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Воробейчик Яков Исаакович

Отец ребёнка: Воробейчик Исаак Наумович

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.07.1921

Сын: Воробейчик Зелик Исаакович

Отец ребёнка: Воробейчик Исаак Наумович

г. Полоцк
Смерть
1941
г. Полоцк, Белорусская ССР, СССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.