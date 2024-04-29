Воробейчик Исаак Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1915
Сын: Воробейчик Яков Исаакович
Мать ребёнка: (Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.07.1921
Сын: Воробейчик Зелик Исаакович
Мать ребёнка: (Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)
г. Полоцк
Смерть
1941
г. Полоцк, Беларусь