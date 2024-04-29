Воробейчик Исаак Наумович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробейчик Исаак Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)

Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Воробейчик Яков Исаакович

Мать ребёнка: (Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.07.1921

Сын: Воробейчик Зелик Исаакович

Мать ребёнка: (Воробейчик) Мира (Мирка) Янкелевна (Яковлевна)

г. Полоцк
Смерть
1941
г. Полоцк, Беларусь

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