Орлова (Шнырова) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1920
Дата смерти07.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Большие Озимки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1950
Дочь: Даниленкова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Евгеньевич
Смерть
07.09.2001
Самара, Самара, Самарская область