Орлова (Шнырова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Шнырова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.05.1920

Дата смерти

07.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1920

Отец: Шныров Сергей Ефимович (Евфимович)

Мать: Шнырова (Еромолаева) Александра Константиновна

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Николай Евгеньевич

Большие Озимки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1950

Дочь: Даниленкова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Евгеньевич

Смерть
07.09.2001
Самара, Самара, Самарская область

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