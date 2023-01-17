село Папузы, село Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Папузы

Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
826Папул, в. вл. и однодв.при р. Папузе.78231769261026Церковь православная 1. Часовня. Этапный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Юрловская волость
654. Папуза (Козмодемьянское), село бывшее владельческое, государственное и однодворцев, при речке Папузе, дворов 365, жителей 1974, церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Базарносызганский район
31082Папузысело53°35'с.ш.46°39'в.д.N-38-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Базарносызганский муниципальный район, Папузинское сельское поселение
73602425101с Папузысело
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