село Большие Озимки, село Большие Озимки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Большие Озимки

Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Инзенский район
31027Большие Озимкисело53°48'с.ш.46°32'в.д.N-38-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Инзенский муниципальный район, Сюксюмское сельское поселение
73610475116с Большие Озимкисело
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