Орлов Николай Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1967
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Орлов Евгений Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Большие Озимки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1950
Дочь: Даниленкова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Орлова (Шнырова) Ольга Сергеевна
Смерть
1967