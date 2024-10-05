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Орлов Николай Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Орлов Евгений Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Шнырова) Ольга Сергеевна

Большие Озимки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1950

Дочь: Даниленкова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Орлова (Шнырова) Ольга Сергеевна

Смерть
1967

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