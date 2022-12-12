село Вороновка, село Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Вороновка

Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
307Вороновка, с. вл.при руч. Валдыме.702982320325Церквей православных 2. Фабрика суконная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Вороновская волость
90. Вороновка, село бывшее владельческое, при речке Валдыме, дворов 109, жителей 720, волостное правление (уездный город в 70 верстах), 2 церкви православных, шерстомойня Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Базарносызганский район
31071Вороновкасело53°30'с.ш.46°41'в.д.N-38-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Базарносызганский муниципальный район, Сосновоборское сельское поселение
73602405106с Вороновкасело
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