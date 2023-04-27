Михалева (Михалёва) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Михалёва) Зинаида Федоровна

Место рождения

Самарканд, Узбекистан

Дата рождения

28.05.1908

Дата смерти

11.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1908

Отец: Михалёв Федор Николаевич

Мать: Михалёва Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
15.11.1938

Сын: Миронов Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
28.04.1940

Сын: Миронов Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Степанович

Смерть
11.05.1959
Причина смерти: Болезнь Боткина
Похороны
Неизвестно

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