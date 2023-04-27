Михалева (Михалёва) Зинаида Федоровна
Место рожденияСамарканд, Узбекистан
Дата рождения28.05.1908
Дата смерти11.05.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Миронов Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1938
Сын: Миронов Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Миронов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
28.04.1940
Отец ребёнка: Миронов Андрей Степанович
Смерть
11.05.1959
Причина смерти: Болезнь Боткина
Похороны
Неизвестно