Миронов Леонид Андреевич
Место рожденияСамарканд, Узбекистан
Дата рождения28.04.1940
Дата смерти21.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1940
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
09.03.1963
Дочь: Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Миронова Зоя Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1966
Сын: Миронов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Миронова Зоя Андреевна
Мещовск, 249240, Россия
Смерть
21.03.2016
Причина смерти: Атеросклероз
Похороны
Неизвестно