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Миронов Леонид Андреевич

Место рождения

Самарканд, Узбекистан

Дата рождения

28.04.1940

Дата смерти

21.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1940

Отец: Миронов Андрей Степанович

Мать: Михалева Зинаида Федоровна

Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
09.03.1963

Дочь: Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Миронова Зоя Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1966

Сын: Миронов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Миронова Зоя Андреевна

Мещовск, 249240, Россия
Смерть
21.03.2016
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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