Миронов Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1899

Отец: Миронов Степан

Мать: Вера

Рождение ребёнка
15.11.1938

Сын: Миронов Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Михалева Зинаида Федоровна

Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
28.04.1940

Сын: Миронов Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Михалева Зинаида Федоровна

Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Михалева Зинаида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Зинаида Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наманган, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Наманган, Узбекистан
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