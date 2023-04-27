Миронов Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1899
Отец: Миронов Степан
Мать: Вера
Рождение ребёнка
15.11.1938
Сын: Миронов Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Михалева Зинаида Федоровна
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
28.04.1940
Мать ребёнка: Михалева Зинаида Федоровна
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Михалева Зинаида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наманган, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Наманган, Узбекистан