Миронов Вячеслав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Прудникова (Миронова) Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Миронова (Петрович) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1971
Сын: Миронов Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Миронова (Петрович) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно