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Миронов Вячеслав Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Андрей Степанович

Мать: Михалева (Михалёва) Зинаида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова (Петрович) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Прудникова (Миронова) Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Миронова (Петрович) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1971

Сын: Миронов Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Миронова (Петрович) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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