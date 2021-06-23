Миронова (Петрович) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова (Петрович) Анна Ивановна

Миронова (Петрович) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1934

Дата смерти

23.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1934

Отец: Петрович Иван Васильевич

Мать: Петрович Надежда Констаниновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Вячеслав Андреевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Прудникова (Миронова) Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Миронов Вячеслав Андреевич

Рождение ребёнка
01.09.1971

Сын: Миронов Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Миронов Вячеслав Андреевич

Смерть
23.06.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.