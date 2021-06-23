Миронова (Петрович) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1934
Дата смерти23.06.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Прудникова (Миронова) Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Миронов Вячеслав Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1971
Сын: Миронов Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Миронов Вячеслав Андреевич
Смерть
23.06.2021