Миронов Геннадий Андреевич
Место рожденияСамарканд, Узбекистан
Дата рождения15.11.1938
Дата смерти31.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1938
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
06.04.1964
Сын: Миронов Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Миронова Валентина Павловна
Наманган, Узбекистан
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Миронова Валентина Павловна
Наманган, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.2021
Калуга, город Калуга, Калужская область
ул. Ольговская