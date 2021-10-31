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Миронов Геннадий Андреевич

Место рождения

Самарканд, Узбекистан

Дата рождения

15.11.1938

Дата смерти

31.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1938

Отец: Миронов Андрей Степанович

Мать: Михалева Зинаида Федоровна

Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
06.04.1964

Сын: Миронов Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Миронова Валентина Павловна

Наманган, Узбекистан
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Миронова Валентина Павловна

Наманган, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Валентина Павловна

Смерть
31.10.2021
Калуга, город Калуга, Калужская область
ул. Ольговская
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