Михалёва Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Михалёв Федор Николаевич
Рождение ребёнка
28.05.1908
Дочь: Михалева Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Михалёв Федор Николаевич
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иосиф Федорович
Отец ребёнка: Михалёв Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Михалёв Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно