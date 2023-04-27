Михалёва Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалёва Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Михалёв Федор Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1908

Дочь: Михалева Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Михалёв Федор Николаевич

Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Михалёв Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Михалёв Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалёв Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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