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Касов Никифор Прокопьевич

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Касов Прокопий Васильевич

Мать: Касова Евдокия Давыдовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касов Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.

Дочь: Касова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1884 ст.

Сын: Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.

Дочь: Касова Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
27.07.1891 ст.

Дочь: Касова Соломония Никитична

Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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