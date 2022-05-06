Касов Никифор Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.
Дочь: Касова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
28.04.1884 ст.
Сын: Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.
Дочь: Касова Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
27.07.1891 ст.
Дочь: Касова Соломония Никитична
Мать ребёнка: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна
Смерть
Неизвестно