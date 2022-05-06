Касов Александр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1890 ст.
Дочь: Касова Агафия Александровна
Мать ребёнка: Касова Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.
Дочь: Касова Юлиания Александровна
Мать ребёнка: Касова Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
14.10.1893 ст.
Мать ребёнка: Касова Екатерина Евдокимовна
Смерть
Неизвестно