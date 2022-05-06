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Касов Александр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касов Никифор Прокопьевич

Мать: Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
04.02.1890 ст.

Дочь: Касова Агафия Александровна

Мать ребёнка: Касова Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.

Дочь: Касова Юлиания Александровна

Мать ребёнка: Касова Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
14.10.1893 ст.

Сын: Касов Ефим Александрович

Мать ребёнка: Касова Екатерина Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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