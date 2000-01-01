Касова Екатерина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Екатерина Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1890 ст.

Дочь: Касова Агафия Александровна

Отец ребёнка: Касов Александр Никифорович

Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.

Дочь: Касова Юлиания Александровна

Отец ребёнка: Касов Александр Никифорович

Рождение ребёнка
14.10.1893 ст.

Сын: Касов Ефим Александрович

Отец ребёнка: Касов Александр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Александр Никифорович

Смерть
Неизвестно
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