Касова Екатерина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1890 ст.
Дочь: Касова Агафия Александровна
Отец ребёнка: Касов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.
Дочь: Касова Юлиания Александровна
Отец ребёнка: Касов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
14.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Касов Александр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно