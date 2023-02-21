Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чижонков Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.
Дочь: Касова Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1884 ст.
Сын: Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.
Дочь: Касова Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.07.1891 ст.
Дочь: Касова Соломония Никитична
Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касов Александр Никифорович
Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно