Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

Касова (Чижонкова) Пелагея Илларионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чижонков Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич

Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.

Дочь: Касова Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1884 ст.

Сын: Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.

Дочь: Касова Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.07.1891 ст.

Дочь: Касова Соломония Никитична

Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касов Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Касов Никифор Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Никифор Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close