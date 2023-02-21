Касова Евдокия Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти12.04.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Касов Никифор Прокопьевич
Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марина Прокопьевна
Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
?.09.1847
Дочь: Агафья Прокопьевна
Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Касов Емельян Прокопьевич
Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Касов Никифор Прокопьевич
Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич
Смерть
12.04.1884 ст.