Касова Евдокия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Евдокия Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

12.04.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Касов Никифор Прокопьевич

Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марина Прокопьевна

Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1847

Дочь: Агафья Прокопьевна

Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Касов Емельян Прокопьевич

Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Касов Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Касов Никифор Прокопьевич

Отец ребёнка: Касов Прокопий Васильевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.04.1884 ст.
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