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Касов Прокопий Васильевич

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Касов Василий Матвеевич

Мать: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова (1-я жена) ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Касов Матвей Прокопьевич

Мать ребёнка: Касова (1-я жена) ?

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Касов Никифор Прокопьевич

Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Касова) Марина Прокопьевна

Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1847

Дочь: (Касова) Агафья Прокопьевна

Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Касов Емельян Прокопьевич

Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Касов Сергей Прокопьевич

Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Касов Никифор Прокопьевич

Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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