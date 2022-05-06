Касов Прокопий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Касов Василий Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касова (1-я жена) ?
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Касова (1-я жена) ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Касов Никифор Прокопьевич
Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Касова) Марина Прокопьевна
Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
?.09.1847
Дочь: (Касова) Агафья Прокопьевна
Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Касов Емельян Прокопьевич
Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Касов Никифор Прокопьевич
Мать ребёнка: Касова Евдокия Давыдовна
Смерть
Неизвестно