Касов Фёдор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.
Дочь: Касова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Касова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.05.1893 ст.
Сын: Касов Иустин (Арсений) Фёдорович
Мать ребёнка: Касова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.11.1909 ст.
Мать ребёнка: Касова Василиса Григорьевна
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно