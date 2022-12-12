Касов Фёдор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касов Фёдор Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касов Никифор Прокопьевич

Мать: Касова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.

Дочь: Касова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Касова Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.05.1893 ст.

Сын: Касов Иустин (Арсений) Фёдорович

Мать ребёнка: Касова Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.11.1909 ст.

Сын: Касов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Касова Василиса Григорьевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Василиса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Агриппина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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