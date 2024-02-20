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Аянот Дмитрий Борисович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Аянот Борис

Мать: Аянот Анастасия

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-31.
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Стириона Дмитриевна

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1804

Жена: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Аянот Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: София Дмитриевна

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Аянот Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-31
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Аянот Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Аянот Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Около 1827
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1827
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАДО,Ф 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.-30
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