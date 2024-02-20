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Аянот Юрий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Аянот Дмитрий Борисович

Мать: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Аянот Федор Юрьевич

Мать ребёнка: Аянот Сарандина Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.1850г.,зап.№ 27.
Бракосочетание
До 1845

Жена: Аянот Сарандина Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Василина Юрьевна

Мать ребёнка: Аянот Сарандина Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.-27.
Смерть
Неизвестно
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