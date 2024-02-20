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Аянот Федор Юрьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Аянот Юрий Дмитриевич

Мать: Аянот Сарандина Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.1850г.,зап.№ 27.
Смерть
Неизвестно
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