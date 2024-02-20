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Аянот Сарандина Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Аянот Федор Юрьевич

Отец ребёнка: Аянот Юрий Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.1850г.,зап.№ 27.
Бракосочетание
До 1845

Муж: Аянот Юрий Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Василина Юрьевна

Отец ребёнка: Аянот Юрий Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.-27.
Смерть
Неизвестно
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