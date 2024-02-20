Аянот Борис
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Аянот Анастасия
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-31.
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Аянот Юрий Борисович
Мать ребёнка: Аянот Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-38.
Смерть
Неизвестно