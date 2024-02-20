Аянот Юрий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАянот Юрий Борисович

Аянот Юрий Борисович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Аянот Борис

Мать: Аянот Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-38.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аянот Деспина

Похороны
Около 1828
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1828
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.-44
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close