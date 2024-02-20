Аянот Юрий Борисович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиОколо 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Аянот Борис
Мать: Аянот Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-38.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аянот Деспина
Похороны
Около 1828
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1828
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.-44