Аянот Деспина
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф-131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.-44.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аянот Юрий Борисович
Смерть
Неизвестно