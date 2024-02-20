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Аянот Деспина

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф-131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.-44.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аянот Юрий Борисович

Смерть
Неизвестно
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