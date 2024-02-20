Аянот Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот Анастасия

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Аянот Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Аянот Борис

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-31.
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Аянот Юрий Борисович

Отец ребёнка: Аянот Борис

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.-38.
Смерть
Неизвестно
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