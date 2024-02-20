Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Аянот Дмитрий Борисович

Мать: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1857

Сын: Аянот Савва Георгиевич

Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1857

Жена: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Аянот Герасим Георгиевич

Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Аянот Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.02.1866

Дочь: Варвара Георгиевна

Мать ребёнка: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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