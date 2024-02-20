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(Аянот) Варвара Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.02.1866

Дата смерти

19.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1866

Отец: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Мать: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
19.01.1867
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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